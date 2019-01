Christoph Spycher wird seinen im Sommer auslaufenden Vertrag als Sportchef bei YB in den nächsten Tagen verlängern. Das gab der 40-Jährige am Mittwoch an einer Medienkonferenz im Hinblick auf den Rückrundenstart bekannt.

Spycher war auch als neuer Sportdirektor des Schweizerischen Fussballverbandes im Gespräch. «Ich habe einen Grundsatzentscheid gefällt. Ich stehe für dieses Amt nicht zur Verfügung», erklärte Spycher.

Neben Spychers Ankündigung seiner Vertragsverlängerung äusserten sich der Sportchef und Trainer Gerardo Seoane zu weiteren Themen. Eine Übersicht:

Steve von Bergen: «Mit ihm werden wir im April weitersehen. Das gegenseitige Vertrauen ist gross, wir werden eine gute Lösung finden», sagte Spycher zum 35-jährigen Abwehr-Routinier. Man habe grosses Interesse, Von Bergen in einer Form bei YB zu behalten.

Ziele: «Wir wollen den Meistertitel verteidigen. Und auch im Cup wollen wir es besser machen», so der YB-Sportchef. Man sei nicht satt, der Hunger sei auch nach einem grossartigen 2018 immer noch da.

Als Sportchef in Bern hat Christoph Spycher schon sehr viel erreicht. Aus der Zusammenarbeit mit Cheftrainer Adi Hütter schaute letzten Frühling der erste Meistertitel der Young Boys seit 1986 heraus.

Ausgezeichnet hat im Herbst auch die Zusammenarbeit mit Hütters Nachfolger Gerardo Seoane begonnen. YB erreichte die Champions League und holte bis zur Winterpause in der Meisterschaft einen Vorsprung von 19 und mehr Punkten heraus.

