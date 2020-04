In der Super League wird es auf die Saison 2021/22 hin keine Aufstockung auf 12 Teams geben.

Keine 12er-Liga per 2021/22

Am Modus in der Super League wird in näherer Zukunft nicht gerüttelt. Die Aufstockung auf die Saison 2021/22 hin von aktuell 10 auf 12 Teams ist vom Tisch.

In einer schriftlichen Abstimmung unter den 20 Klubs der beiden höchsten Schweizer Ligen fand die 12er-Liga die geforderte Zweidrittelsmehrheit nicht. 10 Vereine sprachen sich für eine Aufstockung aus, 10 Klubs waren dagegen. Genauere Angaben zu den Befürwortern und Ablehnern sind nicht bekannt.

Zeit drängte

Trotz der unsicheren Lage rund um die Corona-Krise war die Abstimmung notwendig geworden. Dies deshalb, weil die Ausschreibung der TV- und Marketingrechte im Rahmen der SFL-Zentralvermarktung ab der Saison 2021/22 unmittelbar bevorsteht.

Die Abstimmung hätte ursprünglich schon am 16. März stattfinden sollen. Aufgrund der Corona-Krise wurde sie jedoch verschoben.

Da die 12er-Liga nicht kommt, ist auch der «schottische Modus» vom Tisch. Dieser hätte nach 33 Runden eine Teilung der Tabelle vorgesehen. Die oberen 6 Mannschaften hätten in 5 weiteren Runden den Meister ausgespielt, die unteren 6 Teams den Absteiger.