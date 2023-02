Sechs-Punkte-Spiel am Sonntag im Letzigrund: In der 20. Runde der Super League empfängt der FC Zürich den FC Winterthur. Beide Mannschaften kämpfen um den Sprung aus dem Tabellenkeller ins Mittelfeld der Liga.

Legende: Spielten in dieser Saison zwei Mal unentschieden gegeneinander Hier im Zweikampf: Winterthurs Michael Gonçalves (links) und Zürichs Antonio Marchesano. KEYSTONE / Alexandra Wey

Es ist schon etwas ironisch: Die beiden schwächsten Offensiven der Liga spielen um den Anschluss ans Tabellen-Mittelfeld. In der 20. Runde der Super League gastiert der Aufsteiger Winterthur beim Meister aus Zürich.

Das Kantonsderby vom Sonntag, 16:30 Uhr (im SRF-Liveticker), ist ein «Sechs-Punkte-Spiel». Der Verlierer bleibt im Tabellenkeller, während der Gewinner durchaus wieder im Rennen um die Conference-League-Plätze dabei ist.

Zürich kommt auf Touren

Leicht zu favorisieren ist der FC Zürich, welcher immer besser in Form kommt. Mit dem Sieg gegen Sion gewannen die Zürcher zum ersten Mal in dieser Spielzeit zwei Partien in Folge. Eine Niederlage gab es seit der 15. Runde nicht mehr. Unter Bo Henriksen ist die Mannschaft gereift. Seitdem der Däne das Ruder an der Seitenlinie bei den Zürchern übernommen hat, holte der FCZ am zweitmeisten Punkte. Nur die Young Boys buchte noch mehr.

Winterthur mit fehlender Konstanz

Zuhause «hui», auswärts «pfui». Etwa so schaut die Bilanz bei Winterthur aus. Im ersten Spiel nach der Winterpause setzte es auswärts eine 1:5-Klatsche gegen YB ab. Zu Hause gewann man wiederum gegen Lugano mit 1:0. Damit schafften die Eulachstädter Historisches: Noch kein Team in der Super League hat zuvor vier Heimspiele in Serie mit 1:0 gewonnen. Im bereits zwei Mal verschobenen Nachtragspiel gegen Servette könnte am 15. Februar ein fünfter Streich folgen.

Ex-Zürcher Geburtstagskind

Einen besonderen Sonntag wird Hekuran Kryeziu erleben. Der Kosovare feiert am Spieltag seinen 30. Geburtstag. Ob ihn Trainer Bruno Berner als Geschenk von Anfang an bringt, ist jedoch fraglich.

Besonders wird der Sonntag auch sein, da Kryeziu eine Saison vor dem Zürcher Meistertitel beim FCZ aussortiert worden war. Nach einem Jahr Vereinslosigkeit unterschrieb der defensive Mittelfeldakteur bis 2024 beim FC Winterthur. Kryeziu dient «Winti» als Joker. Elf Mal wurde er in dieser Saison bereits eingewechselt.

