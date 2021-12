St. Gallen blieb in der Vorrunde klar hinter den Erwartungen zurück. Sehr zum Missfallen von Sportchef Alain Sutter.

Sutter: «Wir werden das nicht einfach so hinnehmen»

16 Punkte aus 18 Spielen – die St. Galler Hinrunden-Ausbeute in der Super League fällt mager aus. Als Tabellen-Achter befinden sich die Ostschweizer mitten im Abstiegskampf. Obwohl man mit Siegen gegen die Top-Klubs YB und Basel auch Ausreisser nach oben hatte, beschönigt Sportchef Alain Sutter die Situation nicht. «Die Tabelle lügt nie. Wenn man unsere Vorrunde anschaut, stehen wir zurecht dort. Das ist die Realität, damit müssen wir uns jetzt auseinandersetzen», spricht der 53-Jährige Klartext.

Es geht jetzt um die Existenz des Vereins

Insbesondere die defensive Anfälligkeit gibt dem ehemaligen Nati-Star zu denken. «Wir machen viel zu viele Anfängerfehler», ärgert sich Sutter. «Diese kosteten uns in der Vorrunde viele Punkte.» Im Hinblick auf die Rückrunde wählt der Sportchef deutliche Worte: «Es geht jetzt um die Existenz des Vereins. Das muss jeder wissen.»

Dass die verkorkste erste Saisonhälfte (personelle) Konsequenzen haben wird, scheint klar. «Sie können davon ausgehen, dass wir das nicht einfach so hinnehmen», so Sutter. Der FCSG stieg letztmals nach der Saison 2010/11 in die Challenge League ab und schaffte ein Jahr später den direkten Wiederaufstieg.