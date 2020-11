Die Young Boys setzen sich gegen den FC Basel mit 2:1 durch und feiern den 4. Heimsieg im 5. Spiel im Wankdorf.

Jean-Pierre Nsame (42.) und Meschak Elia (61.) drehen einen frühen Rückstand durch Arthur Cabral (22.) zum Sieg für die Berner.

Damit setzt sich YB zumindest vorübergehend wieder an die Spitze der Tabelle.

Im 2. Samstagsspiel trennen sich Luzern und Vaduz im Krisengipfel 1:1 unentschieden.

Für die Young Boys war es im 7. Super-League-Spiel bereits der 5. Heimauftritt – bedingt durch die verschiedenen Absagen wegen Corona. Und auch in diesem liessen sie keine Zweifel an ihrer Heimstärke aufkommen.

In einem Spiel, das von schnellen Gegenstössen geprägt war, brachte Basels Arthur Cabral seine Farben nach 22 Minuten mittels Penalty in Führung. Lange deutete einiges darauf hin, dass die Basler im Wankdorf mit einem Punktgewinn oder gar mehr liebäugeln durften.

Legende: Zum Matchwinner avanciert Meschak Elia feiert, Timm Klose (links) ist konsterniert. Freshfocus

Nsame und Elia mit der Wende

Noch vor der Pause schalteten die heimstarken Berner aber einen Gang hoch. Und sorgten dafür, dass die Berner Heim-Bilanz doch noch poliert wurde:

In der 42. Minute lanciert YB-Goalie David Von Ballmoos Goalgetter Nsame. Dieser steht plötzlich alleine vor Heinz Lindner, macht seinem Namen alle Ehre und bringt das Leder ohne Probleme im Tor unter.

Nach 61 Minuten schleicht sich Elia durch die Basler Verteidigung, wird von Nsame mustergültig lanciert und zielt den Ball – ebenfalls alleine vor dem gegnerischen Tor – an Lindner vorbei in die Maschen.

0:1, 1:1, 2:1: Flashback für Basel

In der Folge war YB dem 3:1 näher als die Gäste dem Ausgleich. Die Berner brachten den Sieg ohne grosse Gefahr ins Trockene. Die Basler wurden für ein munteres Auftreten nicht belohnt – und dürften aufgrund der Torfolge ein Flashback haben. Auch im Cupfinal im August hatten die Berner nach einem 0:1-Rückstand aufgedreht und mit 2:1 gesiegt.

Basels Achterbahn-Leistungen in dieser Saison ziehen sich damit weiter, die «Bebbi» bleiben auf dem 6. Rang in der Tabelle. Die Young Boys setzen sich dank den 3 Punkten wieder an die Spitze des Klassements, Lugano könnte die Berner aber am Sonntag wieder überholen.

So geht es weiter

Am nächsten Sonntag wird es für die Basler kaum einfacher. Sie treffen – erneut auswärts – auf ebendieses formstarke Lugano. YB wird ebenfalls auf fremdem Terrain von Aufsteiger Lausanne gefordert.