Wie der Klub am Montag bekannt gab, wird der Mittelfeldspieler vorläufig nicht am Training teilnehmen.

Knall in Basel

Legende: Steht aktuell nicht im FCB-Kader Valentin Stocker. Keystone

Mit der 1:3-Niederlage am Samstag in St. Gallen hat der FC Basel einen weiteren Rückschlag einstecken müssen. Am Montag sorgte der Klub nun für personelle Schlagzeilen. Captain Valentin Stocker wurde beim FCB beurlaubt.

«Valentin Stocker ist vorläufig beurlaubt und nimmt nicht am Mannschaftstraining teil. Der Trainer hat ihm ein paar Tage freigegeben und es werden Gespräche geführt. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen, es ist ein interner Vorgang, den wir im Moment nicht weiter kommentieren», liessen die Basler verlauten.

Bereits in den letzten beiden Spielen gegen Lausanne und St. Gallen hatte Stocker nicht zum Aufgebot gehört. Offiziell war eine Verletzung der Grund dafür.

Kritik an Leistungen

Stocker soll sich intern kritisch über Trainer Ciriaco Sforza geäussert haben, schreibt CH Media. Nach dem blamablen Ausscheiden im Cup-Achtelfinal gegen Challenge-League-Klub Winterthur fand er klare Worte zur Leistung der Mannschaft:

Die Suspendierung Stockers, der erst im September seinen Vertrag bis 2023 verlängert hat, ist der vorläufige Tiefpunkt in einer sportlich enttäuschenden Saison. In der Super League liegen die Basler zwar auf Platz 2, der Rückstand auf die Young Boys beträgt aber bereits 19 Punkte, der Vorsprung auf den Relegationsplatz nur deren 10.