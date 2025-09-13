FCB-Präsident David Degen fordert in einem Interview mit den Tamedia-Zeitungen Reformen beim SFV und der SFL.

Legende: Ist mit einigen Entwicklungen im Schweizer Fussball unzufrieden David Degen. Keystone/Anthony Anex

David Degen ist mit dem Schweizer Fussballverband und der Liga unzufrieden. «Da gibt es hundert Themen, die anzupacken sind», sagt der Präsident des FC Basel im Interview mit den Tamedia-Zeitungen.

Degen fürchtet, dass die Schweiz im internationalen Vergleich den Anschluss verliert, wie aus dem Gespräch hervorgeht. «Bei der Entwicklung unserer Talente haben wir selbst im Vergleich zu kleineren Nationen Land verloren», sagte der Präsident des aktuellen Double-Siegers.

Dauert Trainerausbildung zu lange?

Ihn erstaune das mit Blick auf die Trainerausbildung nicht. Der FCB-Präsident stört sich daran, dass man selbst als Nationalspieler «im allerbesten Fall fünf Jahre benötigt, um als Trainer die Uefa-Pro-Lizenz zu erwerben». Ein guter Trainer sei ein Leader, der ein gutes Gespür für Menschen habe. In einem Kurs könne einem das nicht vermittelt werden.

Für die Liga forderte er einerseits weniger Regulierung, um im internationalen Wettbewerb mithalten zu können. «Das zeigt sich zum Beispiel bei der Kadergrösse, die auf 25 beschränkt ist», sagte er.

