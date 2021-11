Der FCZ gewinnt in Genf gegen Servette im Spiel der 13. Runde der Super League mit 2:1.

Ceesay ebnet mit seinem 10. Saisontreffer den Weg, Kryeziu avanciert zum 3. Zürcher, der ein direktes Freistoss-Tor erzielt.

Für Servette ist es in der Liga die vierte 1:2-Niederlage de suite.

Schiedsrichter Luca Cibelli zeigt insgesamt 12 Mal die gelbe Karte.

Servette muss momentan am eigenen Leib erfahren, wie verhext es sein kann, wenn man in einer Negativspirale gefangen ist. Zuhause verloren die Genfer gegen den FCZ zum vierten Mal in Folge in der Liga mit 1:2. Dabei hätte die Partie auch einen anderen Ausgang nehmen können.

Assan Ceesays Führungstor (28.) der Zürcher war schön herausgespielt. Einen solchen Treffer kann in der Super League jedes Team kassieren, daran liegt es bei Servette nicht. Bitter nur, dass bis dahin die «Grenats» das spielbestimmende Team war.

00:33 Video Ceesays 10. Saisontor eröffnet das Skore Aus Sport-Clip vom 07.11.2021. abspielen

Bezeichnend dann auch die Szene der 40. Minute: Miroslav Stevanovic köpfelt aus vollem Lauf an die Latte, der Ball senkt sich auf die Linie, aber passiert diese äusserst knapp nicht.

Nur 4 Minuten später ist der FCZ wiederum erfolgreich. Ein wuchtiger, aber nicht gut platzierter Freistoss schlägt in der Torwart-Ecke von Jérémy Frick ein. Prädikat: Nicht unhaltbar. Die Platzherren waren in dieser Phase etwas von der Rolle.

Schliessen 00:08 Video Nur ganz wenig fehlte bei Stevanovics Kopfball Aus Sport-Clip vom 07.11.2021. abspielen 00:41 Video Kryeziu mit wuchtigem Freistoss in die Torwartecke erfolgreich Aus Sport-Clip vom 07.11.2021. abspielen

Imeris Effort nicht mit Punkten belohnt

In der 2. Halbzeit trat Servette lange wieder dominanter auf. In der 66. Minute belohnten sich die Genfer mit dem 1:2-Anschlusstreffer durch Kastriot Imeri. Bis auf Ceesays Top-Möglichkeit, bei welcher er alleine auf Frick loslaufen konnte, hatte Servette auch in der Folge das Spielgeschehen im Griff – Zählbares schaute bekanntlich aber nicht mehr heraus.

Schliessen 00:45 Video Breitenreiter: «Wir sind glücklich, dass wir in Genf 3 Punkte eingefahren haben» Aus Sport-Clip vom 07.11.2021. abspielen 00:51 Video Geiger: «Wir kämpfen, aber defensiv waren wir bei den Toren nicht gut» Aus Sport-Clip vom 07.11.2021. abspielen

Auch am mangelnden Einsatz ist es nicht gescheitert: Die Spieler von Trainer Alain Geiger sahen 7 Mal die gelbe Karte, auch 5 Zürcher wurden verwarnt. Die Möglichkeit, den 1:2-Fluch zu besiegen, haben die Servettiens nach der Nati-Pause ausgerechnet in Zürich im Spiel gegen GC (Sonntag, 21.11.). Der FCZ tritt einen Tag zuvor bei Sion an.