GC trägt Barrage-«Heimspiel» in Lugano aus

Legende: Will in Lugano jubeln GC-Stürmer Nikolas Muci. Marc Schumacher / freshfocus

Mit dem 2:0-Heimsieg gegen St. Gallen am letzten Spieltag haben die Grasshoppers den Kopf vorerst noch einmal aus der Schlinge gezogen. Dank den drei Punkten verhinderten die Zürcher den direkten Abstieg und sicherten sich den Barrage-Platz.

Wo die Zürcher ihr Heimspiel gegen Challenge-League-Vertreter Aarau austragen werden, war nach Spielschluss jedoch noch unklar. Nun ist die Entscheidung gefallen. Der Rekordmeister wird das Hinspiel am kommenden Dienstag im Cornaredo in Lugano austragen. Dies vermeldete der Klub am Freitagmorgen.

Aufgrund eines Konzerts steht GC der Letzigrund nicht zur Verfügung. Der Klub habe sich «bei sämtlichen Profivereinen der Schweiz erkundigt, die über eine den SFL-Richtlinien entsprechende Infrastruktur für ein Barrage-Spiel verfügen». Zahlreiche Stadien seien jedoch mit Events belegt, werden umgebaut oder stünden aus sicherheitspolitischen Gründen nicht zur Verfügung, schrieb der Klub. Man bedanke sich beim FC Lugano und den Tessiner Behörden für das Gastrecht.