Die Schweizer Fussball-Liga (SFL) will die Spiele der Super und Challenge League in der neuen Saison «wieder einem breiteren Publikum zugänglich» machen. Wie die SFL am Mittwoch mitteilte, arbeitet eine Taskforce derzeit an einem Schutzkonzept, mit dem «mehr als 1000 Personen» zugelassen werden können.

Die Grundpfeiler dieses neuen Schutzkonzepts:

Generelle Maskenpflicht in allen Stadionbereichen

Verzicht auf Gästefans in beiden Ligen

Keine Stehplätze in der Super League

Stadien bis zu 50% ausgelastet

Mit diesen übergeordneten Massnahmen, die mit verschiedenen weiteren Begleitmassnahmen ergänzt werden sollen, können in jedem Stadion mindestens 50 Prozent der jeweiligen Sitzplatzkapazität ausgelastet werden.

Seit dem 19. Juni rollt der Ball in den höchsten zwei Schweizer Ligen wieder, dabei dürfen bis zu 1000 Fans die Partien verfolgen. Bislang gilt noch das Verbot für Grossveranstaltungen in der Schweiz. Am 12. August trifft sich der Bundesrat, um darüber zu sprechen. Eine Verlängerung des Verbots bis Ende März 2021 steht im Raum.