Die kurze Sommerpause

Nur gerade 47 Tage dauerte die diesjährige Sommerpause, die kürzeste in der Geschichte der Super League. Und für diverse Teams war der Unterbruch noch viel kürzer. Basel war nach dem Saisonende am 3. August am Final-Turnier in der Europa League im Einsatz und bestritt danach noch 2 Spiele im letztjährigen Cup (25./30.8.).

Kürzer war die Pause auch für Double-Gewinner YB. Nebst den Cup-Einsätzen standen die Berner bereits wieder in der Qualifikation für die Champions League der kommenden Saison im Einsatz (26.8.).

Servette und Vaduz haben in der Europa-League-Quali ebenfalls bereits wieder Pflichtspiele bestritten (27.8.). Und vor dem Meisterschaftsstart fanden am vergangenen Wochenende die Cup-Sechzehntelfinals statt.

So darf man gespannt sein, wer am besten aus den Startlöchern kommt und wer nach der kurzen Pause den längsten Atem hat. Denn eine längere Pause ist weiterhin nicht in Sicht.

Die weiteren Termine

Letzter Spieltag der Hinrunde: 22. bis 24. Dezember

Start Rückrunde: 23./24. Januar 2021

Letzte Meisterschaftsrunde: 21. Mai 2021

Cupfinal: Pfingstmonat, 24. Mai

Start EM-Endrunde: 11. Juni 2020

Kadermutationen und Vorbereitung

Der 1. Spieltag

Sa, 19.9., 19:00 Uhr: Lugano - Luzern

Sa, 19.9., 19:00 Uhr: YB - Zürich

So, 20.9., 16:00 Uhr: Lausanne - Servette

So, 20.9., 16:00 Uhr: Basel - Vaduz

So, 20.9., 16:00 Uhr: St. Gallen - Sion (live SRF zwei)

Legende: Will den FCB wieder nach oben bringen Ciriaco Sforza (in schwarz). Keystone

Zuschauer-Einschränkungen

Bis Ende September gilt noch die Einschränkung der 1000 Zuschauer, ab 1. Oktober dürfen dann bis zu 2 Drittel der Stadion-Kapazität genutzt werden. Da keine Stehplätze erlaubt sind, nehmen diverse Klubs bauliche Massnahmen vor, um möglichst viele Zuschauer ins Stadion bringen zu können.

Hier eine Übersicht der maximal möglichen Zuschauerzahlen. Die Angaben sind mit Vorsicht zu geniessen. Wegen der Umwandlung von Steh- in Sitzplätze steht insgesamt weniger Kapazität zur Verfügung. Die effektive Zahl möglicher Zuschauer wird in den meisten Stadien wohl unter dem hier angegeben Wert liegen.

Stadion-Kapazitäten Super League Stadion

Max. Fassungsvermögen

Max. Zuschauerzahl (2/3)

St. Jakob-Park, Basel

38'512 25'675 Wankdorf, Bern

31'783 21'187 Stade de Genève, Genf

30'084 20'056 Letzigrund, Zürich

26'104 17'403 kybunpark, St. Gallen

19'568 13'045 swissporarena, Luzern

17'000 11'333 Pontaise, Lausanne

15'850 10'567 Tourbillon, Sion

14'850 9900 Rheinpark Stadion, Vaduz

6441 4294 Stadio di Cornaredo, Lugano

6390 4260

Alle Klubs mussten für ihre Heimspiele Stadion-Schutzkonzept erstellen und vom jeweiligen Kanton bewilligen lassen, um die Heimspiele durchführen zu können. Das letzte Wort haben also die Behörden.

Weitere Corona-Massnahmen