Die bisherigen Duelle endeten alle 1:1. Nun streben die Genfer den ersten Sieg in der Super League gegen Lugano an.

Legende: Wer setzt sich durch? Servettes Miroslav Stevanovic (l.) und Luganos Fabio Daprela. Freshfocus

Seit die Nationalliga A auf die Saison 2002/2003 hin in Super League umgetauft worden ist, hat Servette noch nie gegen Lugano gewonnen. In bisher 7 Duellen siegten die Südtessiner 2 Mal, daneben gab es 5 Unentschieden.

Kein Sieger und immer dasselbe Resultat

So auch in dieser Saison. Trafen Lugano und Servette aufeinander, gab es nicht nur keinen Sieger, sondern auch immer dasselbe Resultat: Alle 3 bisherigen Saisonvergleiche endeten 1:1. Einzig die Torschützen waren stets andere.

Doch die Formkurve vor dem vierten und letzten Duell in dieser Spielzeit spricht eher für die Luganesi. Während der Gastgeber 2 der letzten 3 Partien gewinnen konnte, kassierte Servette in den letzten 2 Spielen nicht weniger als 10 Gegentore.

Lugano winkt ein Klubrekord

Ausserdem traten die Tessiner zuletzt zu Hause immer besser auf. Während sie zuvor 8 sieglose Heimspiele in Folge bestritten hatten, gelang ihnen am Mittwoch gegen St. Gallen der 3. Heimsieg in Serie – damit stellten sie den Klubrekord ein. Nun könnten sie erstmals in der Super League vier Heimsiege in Folge feiern.

Doch die Genfer werden bestrebt sein, zurück auf die Siegerstrasse zu finden. Ihr Rückstand auf Lugano beträgt 2 Punkte. 5 Runden vor Schluss geht es um den Startplatz zur Qualifikation der drittklassigen Conference League.

