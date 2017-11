Lugano gibt die «Rote Laterne» ab

Der FC Lugano siegen auswärts bei St. Gallen mit 2:0. Die Tessiner verlassen dadurch den letzten Tabellenplatz.

Zusammenfassung: St. Gallen - Lugano 3:37 min, vom 18.11.2017

In der 1. Halbzeit vergibt Lugano-Stürmer Alexander Gerndt zwei Grosschancen.

72. Minute: Jonathan Sabbatini verwertet einen Freistoss von Davide Mariani per Kopf.

Carlinhos sorgt – erneut auf Assist von Mariani – für den 2:0-Endstand.

Die Tessiner geben dank dem Sieg die «Rote Laterne» ab.

Der FC Lugano setzte mit dem verdienten 2:0-Sieg seinen Aufwärtstrend fort und blieb zum vierten Mal in Folge ungeschlagen. Zudem übergaben die Tessiner den Status des Schlusslichts an Sion, das in Basel verlor.

Heimteam aus dem Tritt

St. Gallen hingegen kommt nicht richtig vom Fleck. Die Ostschweizer kassierten schon die dritte Niederlage aus den letzten vier Spielen. Und auch auf den Rängen lief es nicht wie gewünscht – 9987 Zuschauer bedeuten Saison-Minusrekord für die Ostschweizer.