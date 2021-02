Beim einen FCL wollte man ihn vor 6 Jahren nicht mehr. Nun zeigt Noam Baumann seine Paraden halt nicht für Luzern, sondern für den anderen FCL in der Super League, den FC Lugano. Mit einer Abwehrquote von 79,2 Prozent liegt der Schlussmann der Tessiner aktuell ligaweit an der Spitze. Am nächsten kommt Baumann in dieser Statistik Sions Timothy Fayulu mit 78,2 Prozent.

Den Traum nie aufgegeben

Als Baumann 2015 bei Luzern der Sprung vom U21-Team in die 1. Mannschaft nicht zugetraut wurde, geriet die Profi-Karriere für den Innerschweizer in weite Ferne. Baumann kämpfte aber weiter für seinen Traum, machte einen Schritt zurück, um dann gleich mehrere nach vorne zu machen.

Legende: Hat sich in der Super League etabliert Noam Baumann. Freshfocus

Über Zug (1. Liga) und Wil (Challenge League) schaffte der Schlussmann im Sommer 2018 doch noch den Sprung in die Super League. Bei Lugano avancierte Baumann umgehend zur festen Grösse.

Ruft bald das Ausland?

Mit bisher erst 16 Gegentoren aus 17 Spielen stellen die Luganesi aktuell die zweitbeste Defensive der Super League. Einzig Leader YB hat noch weniger Tore kassiert (12). Baumann verpasste den Saisonstart aufgrund einer Schulterverletzung. In den 13 Spielen seit seiner Rückkehr musste er nur 10 Mal hinter sich greifen. In 6 Partien hielt Baumann seinen Kasten sauber.

Gut möglich, dass die starken Leistungen des 24-Jährigen Begehrlichkeiten im Ausland wecken. Ein Wechsel in eine der europäischen Topligen wäre ein weiterer Meilenstein in einer Karriere, die über mehrere Umwege führte.