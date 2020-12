Verfolgen Sie die Partie zwischen Lausanne-Sport und dem FC Luzern am Sonntag ab 15:40 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App. Im Anschluss an das Live-Spiel gibt's in der Sendung «Super League - Goool» den gewohnten Service mit allen Spielen und allen Toren der 13. Runde.