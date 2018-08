3 Spiele, 3 Siege, kein Gegentor. Keine Frage, Meister YB ist auch heuer in Form. Für den FCL spricht aktuell nicht viel.

War in Luzern erfolgreich

Die Innerschweizer klammern sich an einen statistischen Strohhalm: Letzte Saison startete YB mit 9 Punkten aus 3 Spielen hervorragend. Ja, die Berner erzielten sogar einen Treffer mehr als bislang.

Doch dann folgte gegen den damaligen Tabellenletzten Thun ein Debakel. Gleich mit 0:4 verlor YB das Derby zuhause. Es sollte eine von nur 4 Niederlagen bleiben. Eine Randnotiz auf dem Weg zum Meistertitel.

Heisser Tanz für Seoane?

Unter dem neuen Coach Gerardo Seoane macht YB bislang aber einen bestechenden Eindruck. Für ihn dürfte das Duell am Sonntag in Luzern ganz besonders sein. Schliesslich ist es für den Jungtrainer eine Rückkehr an den Ort, wo sein Erfolgsweg vor wenigen Monaten begann. Nicht alle Fans dürften ihm einen freundlichen Empfang bereiten, nachdem er den FCL im Sommer gen Bern verliess.

Dabei verdanken die «Leuchten» Seoane nicht nur die Teilnahme an der EL-Qualifikation. Dank dem 39-Jährigen findet am Sonntag in Luzern nämlich auch der Spitzenkampf statt. Zumindest wenn man das Kalenderjahr 2018 betrachtet:

YB holte in der Super League 2018 in bislang 20 Spielen 53 Punkte.

Auf Platz 2 liegt mit 37 Zählern der FCL.

Basel folgt mit 35 Punkten auf Rang 3.

Legende: Jubelt Luzern auch gegen YB? Freshfocus

FCL auf der Suche nach Erfolg

Seit dem Trainerwechsel zu René Weiler läuft es in Luzern aber noch nicht wie gewünscht. Zum Verletzungspech gesellt sich ein schwacher Saisonstart mit 2 Niederlagen und nur einem Sieg.

Und auch in der Europa League sammelte der FCL bei der 0:4-Klatsche in Piräus kein Selbstvertrauen. Gelingt die Wende ausgerechnet gegen den Meister? Nur zu gerne würde Luzern die Thuner Überraschung aus der letzten Saison wiederholen.

