Der FC Luzern hat Lugano die 4. Niederlage in Serie zugefügt. Die Gäste entpuppten sich dabei als Meister der Effizienz.

Nach 71 Minuten wurde Lugano doch noch belohnt: Carlinhos zimmerte das Leder aus rund 23 Metern wuchtig in den Winkel. Es war das hochverdiente 1:1. Der Gastgeber hatte die Partie klar dominiert, aus dem Chancenplus aber lange Zeit kein Kapital schlagen können. Zu Punkten reichte es den Tessinern trotzdem nicht.

Luzern gnadenlos effizient

Denn die Luzerner zeigten sich als Meister der Effizienz: In der 41. Minute waren sie mit ihrem ersten flüssigen Angriff entgegen dem Spielverlauf in Führung gegangen. Simon Grether tankte sich auf der rechten Seite durch und passte ins Zentrum, wo Pascal Schürpf am 2. Pfosten verwertete.

Und auch nach dem Ausgleich der Luganesi benötigte Luzern nur eine Möglichkeit, um wieder auf 2:1 zu stellen: Der eingewechselte Shkelqim Demhasaj schoss den Ball an den Pfosten, Schürpf traf im Nachschuss (76.).

Luzern neu Vierter

Der Tabellensiebte Lugano konnte nicht mehr reagieren und kassierte die 4. Niederlage in Serie. Luzern hingegen ist nun schon seit 7 Partien ungeschlagen und grüsst nun von Platz 4.