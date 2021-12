Es war der Tag von Kaly Sène. In der 16. Runde der Super League traf der Senegalese in Diensten der Grasshoppers beim 4:0-Sieg gegen St. Gallen gleich dreifach. Sein zweiter Treffer an diesem Nachmittag – ein herrlicher Seitfallzieher – wurde nun von den SRF-User auch zum schönsten Treffer der Hinrunde gekürt.

Fast ein Drittel der rund 5000 Stimmen entfielen auf das Kabinettstück des 20-Jährigen. Mit 20 Prozent folgt auf Platz 2 der Weitschuss von Arthur Cabral, das Podest komplettiert St. Gallen-Verteidiger Michael Kempter (14%).

Die Top-3-Tore im Überblick:

1. Platz: Kaly Sène (GC), gegen. St. Gallen (31%)

2. Platz: Arthur Cabral (Basel), gegen den FCZ (20%)

3. Platz: Michael Kempter (St. Gallen), gegen den FCZ (14%)