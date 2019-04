Via Twitter-Account des FC St. Gallen gab der 33-Jährige seinen Rücktritt bekannt. «Heute ist der Moment gekommen, um ‹Ciao› zu sagen. Es ist mir nicht leicht gefallen, aber ich glaube, dass es nach Ende der Saison der richtige Zeitpunkt ist», erklärte Barnetta in einer Video-Botschaft.

Er beendet seine Karriere dort, wo er sie als 16-Jähriger 2002 begonnen hat – beim FCSG. Sein Vertrag bei den «Espen» wäre im Sommer ausgelaufen. In der laufenden Saison absolvierte er 20 SL-Partien und erzielte dabei 6 Tore. Bei der 1:2-Niederlage gegen Luzern am letzten Samstag gelang ihm der St. Galler Ehrentreffer.

Erfolgreiche Zeit in der Bundesliga

Der Ostschweizer blickt auf eine bewegte Laufbahn zurück. Seine Stationen lauteten:

2002 - 2004: FC St. Gallen

2004 - 2012: Bayer Leverkusen (darunter ein Jahr auf Leihbasis in Hannover)

2012 - 2015: Schalke 04 (darunter ein Jahr auf Leihbasis in Frankfurt)

2015 - 2016: Philadelphia Union

2017 - 2019: FC St. Gallen

Seine erfolgreichste Zeit im Ausland verbrachte Barnetta in der Bundesliga. Für Leverkusen erzielte er in 187 Spielen 23 Treffer. Für die Schweizer Nati bestritt Barnetta 75 Spiele. Dabei gelangen ihm 10 Tore, u.a. zwei Freistosstore gegen England im EM-Qualispiel am 4. Juni 2011.

WM-Spiel gegen Togo als Highlight

Er nahm an der EM 2004 teil (ohne Einsatz), erzielte an der WM 2006 ein Tor im Gruppenspiel gegen Togo und lieferte eine Vorlage (2:0). Zudem spielte er an der Heim-EM 2008 und an der WM 2010. An der WM in Brasilien 2014 kam er nicht zum Einsatz.

Legende: Hängt seine Fussball-Schuhe an den Nagel Tranquillo Barnetta. Freshfocus

