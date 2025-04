Wir schreiben den 25. Januar 2025. Die Young Boys spielen bei den Grasshoppers nur 0:0 und dümpeln in der Super League 10 Punkte hinter Lugano auf dem 9. Rang herum. Was die Verantwortlichen bei YB noch nicht wissen können: Eine Woche später wird eine Art sportliche Zeitenwende für die Berner beginnen. Denn dann läuft Rückkehrer Christian Fassnacht erstmals wieder für den Meister auf – und mit ihm auf dem Platz sollte sich alles zum Guten wenden.

Die Saison der Young Boys lässt sich denn auch in eine Zeit ohne und eine mit Fassnacht unterteilen. Und sie könnten unterschiedlicher nicht sein. In den ersten 20 Runden der Meisterschaft holte YB ohne seinen erst in der Winterpause von Norwich zurückgeholten Stürmer 25 Punkte, was einem Schnitt von 1,25 Zählern pro Spiel entspricht. Mit Fassnacht in der Stammformation sind es 24 Punkte in 10 Partien, respektive 2,4 Zähler pro Spiel.

Die letzten 4 YB-Treffer hat alle Fassnacht erzielt

8 Siege bei 2 Niederlagen holte der Hauptstadtklub seit Anfang Februar und hat sich auf Rang 3 hochgearbeitet (3 Punkte hinter Leader Basel). Interessant dabei: Ausgerechnet jene beiden Partien, in denen YB-Coach Giorgio Contini Fassnacht vor Ablauf der ersten Stunde (jeweils beim Stand von 0:0) auswechselte, gingen noch 0:1 verloren. Oder anders ausgedrückt: Mit dem 31-Jährigen auf dem Feld sind die Young Boys fast unbezwingbar.

So auch am vergangenen Dienstag, als YB in Genf zwar keinen guten Auftritt zeigte und sich dominieren lassen musste, dank eines Fassnacht-Treffers aber gleichwohl 1:0 gewann. Es war das 4. Tor des Zürchers in den letzten 3 Partien, womit er für die jüngsten 3 YB-Siege fast im Alleingang verantwortlich zeichnete.

Trifft Fassnacht auch gegen Yverdon?

«Ich bin überhaupt nicht überrascht, dass es ihm so gut läuft», sagt Trainer Contini am Freitagmorgen beim YB-Training im Wankdorf. «Denn ich erlebe ihn jeden Tag im Training.» Fassnacht habe sich das selber erarbeitet, habe seine Laufeinheiten absolviert und seine individuellen Trainingspläne verfolgt, erklärt Contini. Dazu muss man wissen: Fassnacht hatte bei seiner Rückkehr nach Bern ein schwieriges halbes Jahr hinter sich. Aufgrund von Verletzungen kam er für Norwich City in der englischen Championship nur auf 3 Teileinsätze von total 81 Minuten.

Was sagt Fassnacht zu seinem Lauf? «Es ist ein unglaublich schönes Gefühl», erzählt er: «Nachdem ich das letzte halbe Jahr mit Verletzungen verbracht habe, wusste ich nicht, ob es noch immer so funktioniert, wie ich es mir gewohnt war.»

Und wie es funktioniert. Mit 6 Saisontreffern ist Fassnacht teamintern hinter Joël Monteiro bereits die Nummer 2. Und der Hunger ist noch nicht gestillt. «Ich würde gerne am Samstag gegen Yverdon meinen Lauf fortsetzen mit dem nächsten Tor. Mal schauen, ob es gelingt.» Aktuell spricht nichts dagegen.

