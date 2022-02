Am Sonntagnachmittag empfängt Leader Zürich den Verfolger und Rivalen aus Basel zum Spitzenkampf im Letzigrund. Es ist ein sportlicher Leckerbissen und auch sonst ein «Klassiker», der bereits für denkwürdige Momente gesorgt hat.

Stattdessen überträgt SRF am Samstag (20:20, SRF zwei) die Partie Lugano – Servette. Grund für diese Spielauswahl sind eine Vielzahl von Faktoren, wie Roland Mägerle, Leiter SRF Sport, erläutert. Nebst Exklusivrechten des Senders blue Sport gibt es nämlich auch ein sogenanntes Einschränkungsdokument zu berücksichtigen. Dieses besagt etwa, dass der FC Basel, wenn er in der Conference League spielt, in der gleichen Woche nicht an einem Samstag antreten darf.

Und schliesslich hat sich auch SRF selbst ein wichtiges Kriterium bei der Spielauswahl auferlegt: Dem gesamten Schweizer Publikum eine ausgewogene Live-Berichterstattung im Sport zu garantieren.

Im Audiobeitrag oben erfahren Sie vom Abteilungsleiter Sport weiter: