Legende: Folgt auf Stephan Schwarz Alain Sutter. Freshfocus/Marc Schumacher

Zwei Tage nach der kapitalen 0:2-Niederlage in Winterthur gibt es bei GC personelle Konsequenzen.

Die abstiegsbedrohten Zürcher installieren Alain Sutter als neuen Sportchef, Stephan Schwarz muss gehen.

Nach der 0:2-Niederlage am Samstag bei Winterthur steckt GC wieder bis zum Hals im Abstiegskampf. Vier Runden vor Schluss sind die «Hoppers» punktgleich mit Yverdon und Winterthur, wobei die Waadtländer noch eine Partie weniger auf dem Konto haben.

Am Montag reagierte der Rekordmeister und stellte Sportchef Stephan Schwarz per sofort frei. Seinen Nachfolger haben die Grasshoppers bereits gefunden: Alain Sutter, zuletzt von Januar 2018 bis Januar 2024 Sportchef beim FC St. Gallen, übernimmt den Posten beim Klub, bei dem er einst seine Spielerkarriere lanciert hatte. Zwischen 1985 und 1993 bestritt er über 200 Spiele für GC und wurde in dieser Zeit je zweimal Meister und Cupsieger.

Dieser Club hat mir viel gegeben und ich werde alles daransetzen, dass er wieder erfolgreich wird.

Sutter unterschrieb bei GC einen «langfristigen Vertrag». «Trotz den grossen Herausforderungen freue ich mich riesig, wieder bei GC zu sein. Wie die Eigentümerschaft und der Verwaltungsrat sehe ich ein grosses Potenzial und glaube an das langfristige Projekt», wird der 57-Jährige in einer Medienmitteilung zitiert. «Dieser Klub hat mir viel gegeben und ich werde alles daransetzen, dass er wieder erfolgreich wird. Ab sofort liegt mein Fokus aber auf der 1. Mannschaft, damit wir den Turnaround schaffen.»

Auch bei Präsidentin Stacy Johns ist die Vorfreude auf den neuen Sportchef gross: «Alain Sutter wird mit seinem überaus grossen Erfahrungsschatz im Schweizer Fussball ein wichtiger Grundbaustein für die Zukunft des Klubs sein. Nun aber heisst es zuerst: Voller Fokus auf den Klassenerhalt!»

Diesem Ziel wird bei GC aktuell alles untergeordnet. Erst nach Saisonschluss wolle die Vereinsführung dann die langfristige Neuausrichtung des Klubs bekannt geben.