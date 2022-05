An der Generalversammlung der Swiss Football League wird eine Modusänderung der Super League beschlossen.

Ab der Saison 2023/24 spielen 12 statt wie zuvor 10 Teams in der höchsten Schweizer Liga.

Die Klubs stimmen auch für die Einführung der umstrittenen Playoffs.

Ab der Saison 2023/24 wird die höchste Liga des Schweizer Profifussballs 12 statt wie bisher 10 Klubs umfassen. Das haben die Klubs am Freitag an der Generalversammlung der Swiss Football League in Ittigen beschlossen. Bei der Abstimmung war eine Zweidrittelsmehrheit der Stimmen notwendig.

Die Playoffs sind Tatsache

Die Klubs stimmten überdies auch für die Einführung von Entscheidungsspielen, hier war eine einfache Mehrheit nötig. Der Meistertitel, die Europacup-Startplätze und der Abstieg werden am Schluss in Playoffs ermittelt.

In diesen Playoffs spielt das beste gegen das zweitbeste Team in einer Best-of-3-Serie um den Meistertitel. Die 4 weiteren Teams aus der Championship Group sowie die 4 besten Klubs aus der Qualification Group kämpfen in 3 Runden im K.o.-System um die Europacup-Plätze. Im Viertel- und Halbfinal mit Hin- und Rückspielen, im Final in einer einzigen Partie. Der Tabellen-11. misst sich in der Barrage mit dem Zweiten der Challenge League. Der Letzte steigt direkt ab.

03:57 Video Schäfer: «Müssen damit leben, dass es Kritik gibt» Aus Sport-Clip vom 20.05.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 57 Sekunden.

32 Runden vor den Playoffs

Vor dieser Phase spielen die 12 Mannschaften zuerst je zweimal gegeneinander. Dies ergibt 22 Runden. Danach wird die Liga in 2 Gruppen aufgeteilt: in die Championship Group der besten 6 und in die Qualification Group der Teams auf den Rängen 7 bis 12. In diesen Gruppen spielen die Teams noch je 2 Mal gegeneinander. So kommen vor den Playoffs alle Klubs auf 32 Partien.

Challenge League behält den Modus

Die Saison 2022/23 wird noch nach dem bisherigen, 2003 eingeführten Modus mit 10 Mannschaften und 36 Runden durchgeführt. In dieser Übergangssaison wird es keinen direkten Absteiger in die Challenge League geben. Der letztklassierte Klub in der Super League bestreitet eine Barrage gegen den Dritten der Challenge League.

Die Meisterschaft der zweithöchsten Liga wird in einem ersten Schritt weiterhin mit zehn Klubs und im bestehenden Modus ausgetragen. Die besten 2 Teams steigen direkt auf.

02:02 Video Der Entschluss der Liga – und die Reaktionen darauf Aus Sport-Clip vom 20.05.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 2 Sekunden.