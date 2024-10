Legende: Das Spiel in Basel war sein letztes als YB-Trainer Patrick Rahmen. Keystone/Peter Klaunzer

Das 0:1 in Basel war die eine Niederlage zu viel: Patrick Rahmen ist nicht mehr Trainer der Young Boys.

Der 55-Jährige trat sein Amt erst auf diese Saison hin an, feierte in der Super League in 9 Spielen aber nur einen Sieg.

Bis auf Weiteres übernimmt U21-Trainer Joël Magnin die Mannschaft interimistisch.

YB qualifizierte sich zwar für die Champions League, wo die ersten beiden Spiele aber deutlich verloren gingen.

Die Young Boys haben nun doch die Reissleine gezogen. Cheftrainer Patrick Rahmen wurde am Dienstagmorgen «per sofort» freigestellt. Unter dem 55-jährigen Basler gelang dem Schweizer Meister in dieser Saison in 9 Partien nur ein einziger Vollerfolg. Aktuell liegt YB auf dem letzten Platz. In der Champions League unterlag man Aston Villa (0:3) und Barcelona (0:5) diskussionslos. Mit Rahmen wurde auch dessen Assisten Enrico Schirinzi geschasst.

«Es ist uns sehr schwergefallen, Patrick Rahmen freizustellen», lässt sich Christoph Spycher, VR-Delegierter Sport, im Communiqué zitieren. «Aber nach ausführlichen Gesprächen und Analysen sind wir zum Schluss gekommen, dass es einen Wechsel braucht. Unsere Lage als Tabellenletzter nach neun Runden ist höchst unerfreulich.» Es gehe jetzt darum, «wieder in die Spur zu finden».

Der entlassene Coach Rahmen gab an, den Entscheid «natürlich vollumfänglich akzeptieren» zu müssen. Er liess es sich aber nicht nehmen, im Statement von YB anzufügen: «Ich war aber voller Energie und der vollen Überzeugung, dass wir es zusammen schaffen würden, uns aus dieser Situation zu befreien, zumal wir uns für die Champions League qualifiziert haben und im Schweizer Cup weiter dabei sind.»

Wie bereits in der letzten Saison wird U21-Trainer Joël Magnin die Mannschaft interimistisch und bis auf Weiteres übernehmen. Danach werde der 53-Jährige bei YB wieder in seiner bisherigen Funktion tätig sein.