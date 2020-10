Der FC Zürich plant nicht mehr mit Trainer Ludovic Magnin an der Seitenlinie.

Nach 12 sieglosen Pflichtspielen in Serie haben die FCZ-Verantwortlichen genug: Ludovic Magnin wird die Zürcher nicht länger trainieren. Das teilten die Zürcher am Montagnachmittag mit.

In der laufenden Saison hatte der FCZ in der Tat schon einige Rückschläge zu verkraften. Zuletzt verlor man beim Aufsteiger aus Lausanne in der Meisterschaft gleich mit 0:4. Vor dem Super-League-Start hatten die Zürcher im Cup bereits eine 2:3-Niederlage gegen Chiasso hinnehmen müssen.

Letzter Sieg Anfang Juli

Den einzigen Punkt holte man beim 2:2 zuhause gegen Lugano. Saisonübergreifend resultierten aus den letzten 12 Spielen 9 Niederlagen. Der letzte Vollerfolg gelang am 4. Juli gegen Servette (2:0).

Der FCZ hatte Magnin im Februar 2018 von der U21 ins Fanionteam befördert. Er stand bei 108 Spielen an der Seitenlinie der 1. Mannschaft (38 Siege, 25 Unentschieden, 45 Niederlagen). Nach 2 Jahren und 8 Monaten als Cheftrainer muss er gehen.