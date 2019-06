Marco Streller ist nicht mehr Sportchef des FC Basel.

Der 37-Jährige tritt gemäss FCB «auf eigenen Wunsch» zurück.

Damit dürfte Marcel Koller Trainer bleiben.

Marco Streller hat sein Amt als Sportchef beim FC Basel niedergelegt. Der ehemalige Nati-Stürmer tritt gemäss Klub-Communiqué «auf eigenen Wunsch» zurück. Streller bleibt allerdings Verwaltungsrat von «Rotblau».

Nach reiflicher Überlegung und im Interesse des Klubs, der Mannschaft und des Trainers habe ich mich zu diesem Schritt entschlossen. Der FCB ist und bleibt für mich eine Herzensangelegenheit.

Vorangegangen waren dem Entscheid Diskussionen um die Zukunft von Trainer Marcel Koller. So soll Streller eine Neuausrichtung bevorzugt haben, die Klubführung um Präsident Bernhard Burgener unterstützte dieses Vorhaben jedoch nicht. Koller dürfte nach dem gewonnenen «Machtkampf» in Basel bleiben.

Rahmen bleibt in Aarau

In den letzten Tagen war in diversen Medien darüber spekuliert worden, dass Patrick Rahmen, derzeit Trainer beim FC Aarau, nach Basel wechselt. Die Aargauer dementierten dies jedoch am Freitagmorgen gegenüber SRF. Es hätten zwar Gespräche stattgefunden, zu einer Einigung sei es aber nicht gekommen.