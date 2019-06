Legende: Will den nächsten Schritt machen Djibril Sow. imago images

Darüber spekuliert wurde schon länger, nun ist der Wechsel von Djibril Sow in die Bundesliga in trockenen Tüchern. Der Schweizer Internationale spielt in der kommenden Saison für Eintracht Frankfurt. Dies bestätigte Fredi Bobic, der Sportvorstand der Hessen, gegenüber dem Kicker.

Ablöse zwischen 9 und 12 Millionen Euro

Der 22-jährige Mittelfeldspieler mit senegalesischen Wurzeln soll in Frankfurt einen Vertrag bis 2024 unterschreiben. Die Ablösesumme liege bei gut 9 Millionen Euro, könne sich aber bei Erfolgen und Einsätzen auf 11-12 Millionen erhöhen. Bei der Eintracht trifft Sow auf seinen ehemaligen YB-Trainer Adi Hütter sowie auf Landsmann Gelson Fernandes.

«Djibril ist auf dem Markt heiss begehrt gewesen. Wir sind froh, dass wir so einen Spieler bekommen. Der Junge hat eine super Entwicklung genommen und verfügt über unheimlich viel Potenzial», sagte Bobic.

Nächster Anlauf in der Bundesliga

Für Sow wird es das zweite Engagement in Deutschland sein. Bevor er 2017 zu den Young Boys stiess, hatte der 22-Jährige zwei Jahre bei Borussia Mönchengladbach verbracht. Dort vermochte sich Sow nie richtig durchzusetzen.