Silvan Widmer wechselt nach 3 Jahren beim FC Basel zum 1. FSV Mainz 05.

Der Aargauer wird damit für die erfolgreiche EURO-Kampagne mit der Schweiz belohnt und spielt erstmals in der Bundesliga.

Widmer unterschreibt bei Mainz einen Vertrag bis 2024.

Die 4 Einsätze für die Schweizer Nati bei der EURO scheinen sich für Silvan Widmer auch persönlich gelohnt zu haben. Der 28-Jährige wird nun nicht zum FC Basel zurückkehren, sondern seine Karriere beim 1. FSV Mainz 05 in der Bundesliga fortsetzen.

Highlight Cupsieg

Widmer stiess 2018 ans Rheinknie und spielte dort erstmals in der Super League. Beim FCB streifte sich der Rechtsverteidiger 117 Mal (9 Tore, 17 Assists) das rot-blaue Dress über. Die Highlights seiner Basler Zeit sind der Cupsieg 2019 und die Viertelfinal-Qualifikation in der Europa League 2020.

Legende: Neu in der Bundesliga am Ball Silvan Widmer. Freshfocus

Zuvor hatte der Aarauer 2013 nach einem Leihjahr bei Granada den Sprung vom Challenge-Ligisten Aarau in die Serie A zu Udinese gewagt. In den 5 Jahren in Italien kam er für Udinese auf 142 Spiele (5 Tore, 18 Vorlagen). Während dieser Zeit debütierte Widmer auch für die Nati, nämlich 2014. Mittlerweile steht er bei 20 Einsätzen im Nationaldress (1 Tor, 1 Vorlage).