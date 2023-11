Legende: Ist bei «SLO» nicht mehr erwünscht Anthony Braizat. Claudio Thoms/Freshfocus

Der FC Stade-Lausanne-Ouchy reagiert auf die sportliche Baisse und entlässt Trainer Anthony Braizat.

Der Aufsteiger aus dem Waadtland wartet seit 6 Spielen auf einen Sieg. Im Cup bedeutete der Achtelfinal Endstation.

Braizat ist nach Timo Schultz (Basel), Marco Schällibaum (Yverdon) und Heiko Vogel der 4. Trainer, der in dieser Super-League-Saison seinen Posten räumen muss.

Der 46-jährige Franzose Braizat betreute Lausanne-Ouchy nur anderthalb Jahre lang, er prägte den Klub aber nachhaltig, wie die Waadtländer in ihrer Mitteilung betonen. In der letzten Saison führte er die Mannschaft über die Barrage gegen den FC Sion sensationell in die Super League.

Schwerer Stand in der höchsten Liga

In seiner ersten Spielzeit in der höchsten Schweizer Liga tut sich der kleine Klub, der auf der heimische Pontaise nur knapp 3000 Fans pro Spiel anlockte und damit am wenigsten von allen Super-League-Vereinen, nun aber schwer. Nur zweimal konnte er gewinnen, dazu kommen vier Unentschieden und sieben Niederlagen, die letzte am Sonntag mit dem 2:5 bei den Grasshoppers. Bereits in der Woche zuvor hatten die Westschweizer fünf Gegentore kassiert.

Mit zehn Punkten ist Lausanne-Ouchy zwei Zähler vor Schlusslicht Basel klassiert. Braizat, der auch schon Servette, Yverdon und Nyon trainiert hat, ist der vierte Trainer, der in dieser Super-League-Saison seinen Hut nehmen muss – vor ihm wurden bereits die Basler Timo Schultz und Heiko Vogel sowie Yverdons Marco Schällibaum entlassen.