Der FC Basel kommt im Letzigrund gegen die Grasshoppers zu einem lockeren 3:1-Sieg.

Alle Basler Tore fallen in den ersten 17 Minuten gegen eine inexistente GC-Abwehr.

Das Team von Trainer Marcel Koller sich dabei gar einen verschossenen Penalty leisten.

Nach einer guten Viertelstunde war die Partie im Letzigrund entschieden. Basel hatte dreimal getroffen, die Zürcher Abwehr hatte dreimal nicht gut ausgesehen.

Albian Ajeti hatte zwar nach zuletzt 3 Torerfolgen in Serie nicht mehr getroffen, war aber in dieser Startphase Dreh- und Angelpunkt.

6. Minute: Ajeti wird an die Grundlinie geschickt und spielt Luca Zuffi hinter der Abwehr magistral frei. Dieser muss nur noch einschieben.

Ajeti wird an die Grundlinie geschickt und spielt Luca Zuffi hinter der Abwehr magistral frei. Dieser muss nur noch einschieben. 11. Minute: Bei einem Basler Eckball konzentriert sich gefühlt die gesamte GC-Abwehr auf Ajeti. Eder Balanta kommt frei zum Kopfball und stellt auf 2:0.

Bei einem Basler Eckball konzentriert sich gefühlt die gesamte GC-Abwehr auf Ajeti. Eder Balanta kommt frei zum Kopfball und stellt auf 2:0. 17. Minute: Ajeti setzt im Strafraum nach einem Ballverlust entscheidend nach, die Hoppers können nicht klären und Ricky van Wolfswinkel trifft.

Das neuntplatzierte GC, zuletzt mit leichter Aufwärtstendenz, blieb auch in der Folge weit unter den Erwartungen. Offensiv ging vor allem in der 1. Halbzeit gar nichts, defensiv musste Goalie Heinz Lindner sein Team mehrmals aus brenzligen Situationen retten. So hielt er in der 67. Minute einen Penalty von Fabian Frei.

Zu spät aufgewacht

Erst in der Schlussphase kamen die Gastgeber etwas besser auf und durch Jean-Pierre Rhyner noch zum 1:3, dieses blieb am Ende aber nur Resultatkosmetik.

Damit schafft Basel zumindest vorübergehend wieder den Sprung auf Platz 2, GC wartet derweil seit 10 Spielen auf einen Sieg gegen das Team vom Rheinknie.

