In der Champions League setzte es für YB die 1. Saisonniederlage ab. Die Basler werden nun ihre Chance wittern.

Erst kam die Cup-Erlösung gegen Schaffhausen für YB erst in der Nachspielzeit der Verlängerung. Dann wurden die Berner bei einer mutigen CL-Premiere gegen Manchester United mit 0:3 abgewatscht. Die 1. Saisonniederlage war Tatsache.

Es wird den einen oder anderen personellen Impuls geben.

Zuvor schienen die Berner unantastbar, überzeugten mit Ausnahme der 1. Cup-Runde in Biel restlos. Wenn nicht jetzt, wann sind die «Gelbschwarzen» dann zu stürzen, wird man sich in Basel wohl denken.

Die «Bebbi» stehen mächtig unter Zugzwang: Bei einem YB-Sieg lägen die Basler nach 7 Spielen bereits 12 Punkte hinter dem amtierenden Meister. Die Felle drohten erneut davonzuschwimmen.

Viele Fragezeichen im Vorfeld

Die Basler selbst gehen mit gemischten Gefühlen in die Partie.

Während der Nati-Pause blieb dem FCB viel Zeit für Trainings. Etwas, das Trainer Marcel Koller in der Anfangszeit stets fehlte.

Die Verletztenliste ist nach wie vor lang: Samuele Campo, Valentin Stocker, Marek Suchy, Carlos Zambrano und Jonas Omlin werden nicht dabei sein. Taulant Xhaka fehlt zudem gesperrt.

Aus dem letzten Aufeinandertreffen werden die Basler Mut mitnehmen: Mit 5:1 wurde YB zu Hause abgefertigt.

Blickt man nur auf die Partien im Stade de Suisse, sind die Young Boys im Vorteil. Nur gerade ein Unentschieden liessen die Berner in den letzten 5 Heimspielen gegen den FCB zu.

Abzuwarten bleibt, wie YB mit der Doppelbelastung umgehen kann. Koller meinte am Freitag, dass dies so früh in der Saison weder Vor- noch Nachteil für «Gelbschwarz» sei.

YB-Trainer Gerardo Seoane kündigte jedoch «den einen oder anderen personellen Impuls» an. Er dürfte also auf verschiedenen Positionen rotieren.