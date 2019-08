Am Dienstagmorgen hat die Swiss Football League mit der Mitteilung überrascht, dass der Modus in der Super League auf die Saison 2021/22 hin erhebliche Veränderungen erfahren soll.

Die Reaktionen der Super-League-Klubs fallen unterschiedlich aus. Beim FC Basel begrüsst man die Wiederaufnahme der Diskussion. CEO Roland Heri sagt: «Grundsätzlich sieht der FCB einer möglichen Aufstockung der Liga positiv entgegen. Die einzelnen Punkte innerhalb dieser Idee müssen aber noch genauer diskutiert werden.»

Wir sind überzeugt, dass die Meisterschaft dadurch an Attraktivität gewinnen wird.

Diese Meinung teilt Philipp Studhalter, Präsident des FC Luzern. Auf Anfrage von SRF sagen die Innerschweizer: «Der FC Luzern begrüsst eine allfällige Modusänderung in der Super League und unterstützt das vorgestellte Vorhaben. »

Der Entscheidungsprozess und die Informationspolitik stossen mir sauer auf.

Es gebe jedoch «noch einige Facetten des neuen Modus' (Punktehalbierung oder Qualifikation für den letzten EL-Platz), die final diskutiert werden müssen». Man sei überzeugt, dass «die Meisterschaft dadurch an Attraktivität gewinnen wird».

Ärger bei Thun-Präsident Lüthi

Nicht zufrieden ist Markus Lüthi. Der Präsident des FC Thun fand nach der Bekanntgabe im Gespräch mit SRF klare Worte: «Der Entscheidungsprozess und die Informationspolitik stossen mir sauer auf.»

Es sei zwar richtig, dass man mit der Liga vereinbart habe, anzuschauen, wie eine Zwölferliga aussehen könnte. Danach habe man von der SFL aber nichts mehr gehört und sei erst wenige Stunden vor dem Versand der Medienmitteilung über diesen Vorschlag informiert worden. Lüthi sagt: «Das erachte ich als nicht gut. Man hat verpasst, die Klubs zu fragen, was sie vom Modus halten.»

Das trifft einen Klub wie Thun [...] in einem Ausmass, das ein Weitermachen in der Super League gefährdet.

Lüthi macht sich insbesondere Sorgen, dass die Einnahmen zurückgehen, die Ausgaben aber steigen würden. Auf die Frage, inwiefern der neue Modus dazu führen würde, dass Thun weniger Geld einnehmen könnte, sagt Lüthi: «Momentan hat man einen TV-Vertrag. Noch weiss man nicht, ob man in der neuen Verhandlungsrunde gleich viel, weniger oder mehr Geld wird einnehmen können.»

Weniger Geld für einzelne Klubs?

Wenn nun 12 Klubs an diesen Einnahmen partizipieren würden, dann sei die Rechnung einfach gemacht. Das Geld werde auf 2 Klubs mehr verteilt, was einige 100'000 Franken weniger für jeden Klub ergebe, so Lüthi.

«Das trifft einen Klub wie Thun, der von Zuschauereinnahmen, Sponsoring und wirtschaftlich vernünftigem Arbeiten lebt in einem Ausmass, das ein Weitermachen in der Super League gefährdet», so Lüthi. Die wirtschaftliche Betrachtung fehle bei diesem Modus-Vorschlag gänzlich, was er beanstande.

SFL-CEO Claudius Schäfer ist optimistisch, dass der Modus an der GV im November angenommen wird. Dafür nötig ist eine Zweidrittelsmehrheit.

Lüthi steht dieser Abstimmung kritisch entgegen: «Ich befürchte eine ‹unheilige Allianz› zwischen den Grossklubs und den Klubs aus der Challenge League. Deshalb habe ich Angst, dass wir die Gegenstimmen, die es zur Verhinderung einer Zweidrittels-Mehrheit braucht, nicht hinbringen werden.»

Sendebezug: Radio SRF 1, Nachrichten, 21.08.2019, 11:00 Uhr