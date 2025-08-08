Filip Ugrinic verlässt die Young Boys und heuert für vier Jahre bei Valencia in Spanien an.

Legende: Schlägt seine Zelte in Spanien auf Filip Ugrinic. Freshfocus / Claudio De Capitani

Filip Ugrinic setzt seine Karriere in Spanien fort. Der 26-jährige Mittelfeldspieler wechselt von YB zum FC Valencia. Dies teilten die beiden Klubs am Freitagabend mit. Beim 12. der letzten LaLiga-Saison unterschrieb Ugrinic einen Vertrag bis 2029. Der Kontrakt bei YB hätte noch für die laufende Spielzeit Gültigkeit gehabt.

Ugrinic war im Sommer 2022 von Luzern in die Bundesstadt gewechselt. Für YB absolvierte er 122 Pflichtspiele (15 Tore) und feierte zwei Meistertitel (2023 und 2024). 2023 gewann er zudem den Cup.

Dritter Schweizer

Der Wechsel nach Spanien hatte sich abgezeichnet. In den ersten zwei Saisonspielen wurde der vierfache Nationalspieler nur eingewechselt, beim 1:4 gegen Basel stand er nicht im Aufgebot, weil er für Vertragsverhandlungen frei gestellt worden war.

Ugrinic ist der dritte Schweizer, der bei Valencia unter Vertrag steht. Eray Cömert trägt seit 2022 Trikot der «Blanquinegros» und kehrt auf diese Saison hin von einer Leihe bei Real Valladolid zurück. Philippe Senderos spielte 2014 ein halbes Jahr für den Klub aus der spanischen Hafenstadt.



