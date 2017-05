Nach furiosem Ende: Kein Sieger bei der Cupfinal-Hauptprobe

Eine Woche vor dem Cup-Showdown in Genf trennen sich Basel und Sion in der Super League 2:2 unentschieden. Constant sichert den Walliser in letzter Sekunde einen Punkt.

Bild in Lightbox öffnen. Beim Stand von 1:1 kurz vor Schluss deutete Nichts auf eine furiose Schlussphase hin, doch dann überschlugen sich die Ereignisse. 88. Minute: Xhaka lanciert Doumbia mit einem Pass über 30 Meter, der Ivorer trifft doch noch zum vermeintlichen Basler Sieg

96. Minute: Im FCB-Sechzehner geht Constant nach einer Flanke komplett vergessen, Sion erzielt doch noch den Ausgleich. Die Nachlässigkeit nach dem Titel Für Basel ist es nach Remis gegen Lugano und Thun bereits das dritte Unentschieden in Serie. Im Tessin gab der FCB dabei eine 2-Tore-Führung preis, gegen die Berner Oberländer fiel der Ausgleichstreffer identisch wie nun gegen Sion mit dem Schlusspfiff. Tapfere Walliser Auch gegen die Sittener erspielte sich der Meister zweimal eine Führung. Janko traf in der 33. Minute nach schöner Vorlage von Calla zum 1:0. Nur 6 Minuten später zappelte der Ball jedoch im Netz hinter Basel-Goalie Vaclik. Akolo schloss eine gekonnte Kombination über Bia und Konaté zum erstmaligen Ausgleich ab. Europa zum Greifen nah Trotz dem späten 2:1 durch Doumbia steckte Sion nicht auf und wurde kurz vor dem Schlusspfiff belohnt. Innenverteidiger Ricardo lenkte eine Flanke genau auf Constant weiter, der Vaclik zum finalen 2:2 bezwang. Dank dem Punktgewinn hat Sion neu 6 Punkte Vorsprung auf den fünfplatzierten FC Luzern. Die Qualifikation für die Europa League ist für die Walliser somit zum Greifen nahe. Zudem steht am 25. Mai der Cupfinal. Gegner in Genf wird ebenfalls der FC Basel sein. Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 18.05.2017, 20:10 Uhr

Fournier: «Cupfinal ist noch zu weit weg» 1:17 min, vom 18.5.2017

