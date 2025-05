Der FCB krönte sich am Sonntag auf dem Sofa zum Champion und liess sich am Abend gebührend von den Fans feiern.

Bereits am Samstag kannte der Jubel beim FC Basel und bei den nach Lugano mitgereisten Fans fast keine Grenzen. Der FCB hatte den FC Lugano mit 5:2 abgefertigt, der Titel war dem Team von Trainer Fabio Celestini nur noch theoretisch zu nehmen. Während einige Spieler das Wort «Meister» bereits in den Mund nahmen, waren andere noch zurückhaltender.

Am Sonntag waren dann aber auch die letzten Zweifel weg. Servette musste sich im Heimspiel gegen die Young Boys mit einem 0:0 begnügen. Mit einem Vorsprung von 11 Punkten bei 3 ausstehenden Spielen war der Titel des FCB definitiv Tatsache.

Spieler und Staff des FC Basel verfolgten die Partie in Genf in einer Loge des St. Jakob Parks. Nach dem Schlusspfiff gab es für Xherdan Shaqiri und Co. kein Halten mehr. Es sollte der Startschuss einer rauschenden Party werden. Am Abend präsentierte sich das Team traditionsgemäss auf dem Barfüsserplatz tausenden Fans.

Mein Ziel war, den FCB zurück zum Erfolg zu führen. Aber ich hätte auch nicht gedacht, dass es gleich im ersten Jahr klappt.

Die Spieler genossen es, sich auf dem Balkon am «Barfi» von den Fans feiern zu lassen. Besonders gross war die Freude bei Xherdan Shaqiri. Der 33-Jährige hat seinen Herzensklub gleich in der ersten Saison nach seiner Rückkehr zurück auf den Thron geführt.

«Ich bin mit grossen Ambitionen zurück nach Basel gekommen», erklärte Shaqiri während der Meisterfeier. «Beim FC Basel, den ich kenne, ist es immer um Titel gegangen. Das war mein grösstes Ziel, den FCB wieder zum Erfolg zu führen. Aber ich hätte auch nicht gedacht, dass es gleich im ersten Jahr klappt.»

Shaqiri genoss den Triumph sichtlich. Die Rückkehr auf den Balkon, der Jubel der Fans auf dem Barfüsserplatz, das sei bei seiner Rückkehr das Ziel gewesen. «Wir hatten 8 Jahre keinen Titel mehr, umso schöner ist es jetzt, dass es geklappt hat. Wenn man hier wieder auf dem Balkon steht, kommen viele Emotionen wieder hoch.»

Celestinis grösster Titel – Degen zeigt sich stolz

Grenzenlos war die Freude auch bei Trainer Fabio Celestini. Für den 49-Jährigen ist es der erste Meistertitel. «Es ist unglaublich. Das ist mein grösster Titel. Die vielen Fans zu sehen, ist sicher einer der schönsten Momente meiner Karriere. Jetzt ist der Moment, um es zu geniessen.»

FCB-Verwaltungsratspräsident David Degen sprach von einer grossen Erleichterung, die der Titel mit sich bringt. «Ich freue mich riesig für die Stadt, die Fans, die Spieler, den Staff, für alle, die mitgeholfen haben. Ich bin sehr stolz auf das, was wir erreicht haben.