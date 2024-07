Das haben sich die Young Boys bestimmt anders vorgestellt. Nach 3 gespielten Partien in der Super League ziert der Meister das Tabellenende – punktelos und mit einer Tordifferenz von 2:9. Der Fehlstart unter dem neuen Coach Patrick Rahmen gipfelte nach Niederlagen gegen Sion und Servette in einem 0:4-Debakel bei St. Gallen. Einen so schlechten Saisonstart gab es für die Berner in der Super-League-Ära noch nie.

Entsprechend geknickt gab sich am Tag danach auch Christoph Spycher beim klubeigenen YB-TV: «Es herrscht natürlich eine grosse Unzufriedenheit. In dieser Woche habe ich weniger geschlafen als sonst.» Der VR-Delegierte Sport betonte, man mache sich «unzählige Gedanken bei den Dingen, die wir beeinflussen können».

In den nächsten Wochen werden wir ganz klare Entscheidungen treffen.

Spycher liess mit einer Aussage aufhorchen: «In den nächsten Wochen werden wir ganz klare Entscheidungen treffen – zum Wohl von YB.» Trainer Rahmen und Sportchef Steve von Bergen nahm er vorerst aus der Schussbahn: «Ein gutes Gefühl gibt mir, dass Steve und Patrick als super Beispiele vorangehen. Sie reissen am ‹Charre›, sind die Ersten, die vorne weggehen.»

Leistung unter dem Niveau, Verletzungen und fehlende Transfers

Doch wo sieht der YB-Boss die Ursache der Probleme, die die «Gelb-Schwarze» Equipe derzeit umtreiben? Spycher unterteilt in 3 Kategorien: