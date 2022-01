Jordi Quintillas Basel-Abenteuer ist nach einem halben Jahr Geschichte. Der Spanier schliesst sich wieder St. Gallen an.

Legende: Konnte sich bei Basel nicht durchsetzen Jordi Quintilla. Freshfocus

Jordi Quintilla kehrt nach einem halben Jahr beim FC Basel zum FC St. Gallen zurück. Der spanische Mittelfeldspieler unterschrieb bei den Ostschweizern einen Vertrag bis 2025.

Quintilla konnte sich in Basel nicht als Leistungsträger durchsetzen und kam in der Hinrunde nur vereinzelt zum Einsatz. Vor seinem ablösefreien Wechsel zum FCB war er in St. Gallen drei Saisons lang ein Schlüsselspieler gewesen.

«Immer eine Türe offen»

Dementsprechend erfreut äusserte sich Präsident Matthias Hüppi zu der Rückkehr des früheren Captains: «Als wir Jordi Quintilla im Sommer bei uns sehr emotional verabschiedet haben, haben wir ihm mit auf den Weg gegeben, dass bei uns immer eine Türe offen bleibt. Diese Türe hat sich nun schneller geöffnet als erwartet. Mit seiner spielerischen Qualität, seiner Persönlichkeit und Einstellung wird er uns sofort eine grosse Stütze sein.»

Der FC St. Gallen liegt nach der Hinrunde der Super League auf dem 8. Rang. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten die beiden Klubs Stillschweigen.