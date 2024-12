Christoph Spycher analysiert die schwache Saisonhälfte von YB und strebt vor allem Stabilität an.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Nach 18 Runden haben die Young Boys satte 15 Punkte weniger auf dem Konto als noch vor einem Jahr. Der taumelnde Meister hat eine schwierige Vorrunde hinter sich und ist auf der Suche nach Stabilität.

Wir haben in den letzten Wochen nicht um den Meistertitel gekämpft, sondern um Stabilität. Jetzt vom Meistertitel zu reden, wäre total falsch.»

Christoph Spycher, Verwaltungsrats-Delegierter der Young Boys, stellte in seiner Zwischenbilanz am Wochenende denn auch klar: «Wir haben in den letzten Wochen nicht um den Meistertitel gekämpft, sondern um Stabilität. Das Ziel ist ganz klar und heisst, die Top 6 zu erreichen. Jetzt vom Meistertitel zu reden, wäre total falsch.»

Stabilität – ein Ausdruck, der von Spycher immer wieder zu hören ist. Er bezieht diesen nicht nur auf das Team, sondern auf den gesamten Verein. «Es sind Fehler auf allen Ebenen passiert. Auf dem Platz und bei der sportlichen Führung. Wir haben wieder einen Trainerwechsel gehabt, was wir nicht anstreben. Wir wollen Kontinuität», sagt Spycher.

Es sind sehr viele Sachen ins Negative gekippt. Wir haben versucht, Gegensteuer zu geben.

Mit 3 Niederlagen ist YB katastrophal in die Saison gestartet. Daran angereiht haben sich eine lange Verletztenliste und zu viele Undiszipliniertheiten auf dem Platz, die sich in 7 Platzverweisen (inkl. Cup) widerspiegeln.

«Mit 6 Titeln in 7 Jahren haben wir eine schöne Situation gehabt, die aber auch nicht einfach ist. Die Spieler sind mit einer grossen Erwartungshaltung und Druck konfrontiert worden. Dann sind sehr viele Sachen ins Negative gekippt. Wir haben versucht, Gegensteuer zu geben. Doch es stellt sich immer die Frage, was sich sofort realisieren lässt und was nicht», erklärt Spycher.

Es gibt Tendenzen in Bezug auf den Trainerentscheid. Aber wir werden es kommunizieren, wenn es etwas zu kommunizieren gibt.

Erwartet wird von YB auch, dass bald ein neuer Trainer präsentiert wird – auch wenn Spycher Interimscoach Joël Magnin in höchsten Tönen lobt: «Wir haben riesiges Glück, dass wir mit ihm einen absoluten Toptrainer haben. Er hat die Mannschaft in einer sehr schwierigen Situation stabilisiert.»

Dennoch zeichnet ab, dass er bald wieder ins zweite Glied zurückkehren und YB mit einem neuen Coach ins neue Jahr starten wird. Auch wenn sich Spycher zu dieser Personalie noch immer nicht konkret äussern will: «Es gibt Tendenzen in Bezug auf den Trainerentscheid. Aber wir werden erst kommunizieren, wenn es etwas zu kommunizieren gibt.»

Super League