Basel-Präsident Bernhard Burgener soll mit Centricus, einer englischen Investorenfirma, über Aktien des FCB verhandeln, schrieb die Handelszeitung am Tag nach dem 4:0-Sieg gegen Zürich. Die Basler Fans reagierten prompt, sprayten eine Nachricht an die Geschäftsstelle ihres Lieblingsklubs und machten damit unmissverständlich klar, was sie davon halten.

Ein Teil der Schmierereien , Link öffnet in einem neuen Fenster

Erneut also ist es um die FCB-Führungsetage unruhig (alle Vorfälle im Video oben). Könnte genau das eine Chance für den nächsten Gegner Servette sein?

Nach dem bislang letzten Kapitel in der Causa «Fans gegen Führung» wurde es für den FCB sportlich schwierig: Das erste Spiel nach dem Fan-Brief, in welchem zum Rücktritt aufgefordert worden war, ging verloren (1:2 in Luzern).

Duell der besten Verteidigungen

Die Servettiens könnten etwas Unterstützung gut gebrauchen. Zwar haben sie nach Basel die zweitbeste Liga-Defensive und sind in Heimspielen seit Oktober ungeschlagen. Von den letzten 9 Partien konnte aber nur eine gewonnen werden. Basel fuhr wettbewerbsübergreifend aus den letzten 11 Spielen 8 Siege ein.