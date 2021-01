Basel kehrt in Sion auf die Siegerstrasse zurück

Der FCB hat in der 16. Runde der Super League in Sion auf die Erfolgsspur zurückgefunden.

Das Team von Ciriaco Sforza gewinnt im Tourbillon mit 3:2.

Nach einer souveränen 1. Halbzeit lässt Basel nach und muss zum Ende noch um die 3 Punkte zittern.

«Wir haben genug geredet, jetzt müssen wir auf dem Platz liefern», hatte Valentin Stocker im Vorfeld des Gastspiels in Sion zu Protokoll gegeben. Nach der 1:4-Ohrfeige gegen den FCZ am vergangenen Samstag musste eine Reaktion her. Und die kam.

Bereits nach einer halben Stunde lagen die «Bebbi» mit zwei Längen vorne. Captain Stocker bereitete die Kopfball-Führung Timm Kloses (15.) per Ecke vor. 10 Minuten später erhöhte der ehemalige Sion-Spieler Pajtim Kasami ebenfalls nach einem Corner – und auch er nickte ein.

Basler Fehlstart ohne Folgen

Dabei deutete bis zum 1. Basel-Treffer wenig auf einen gemütlichen Abend für die Equipe von Ciriaco Sforza hin: In der ersten Viertelstunde agierten die Walliser deutlich entschlossener und spielten sich einige Tormöglichkeiten heraus; die beste vergab Yamato Wakatsuki nach rund 130 Sekunden. Die Gäste hingegen schienen sich nach der Klatsche im Klassiker noch in Schockstarre zu befinden.

Karlen bringt Spannung zurück

Mit jeder gespielten Minute – und den zwei Toren im Rücken – trat der FCB mutiger und überzeugender auf. Doch nachdem Ricky van Wolfswinkel am Pfosten (56.) und Edon Zhegrova (66.) völlig alleine an Sion-Goalie Timothy Fayulu gescheitert waren, rochen die Walliser doch noch einmal Lunte.

Ein Doppelpack von Gaëtan Karlen (77./83.) – in der 79. Minute hatte Van Wolfswinkel das 3:1 für Basel erzielt – entfachte die Hoffnung der Mannschaft von Fabio Grosso erneut. Doch die Basler hielten hinten dicht, brachten die 3 Punkte mit Ach und Krach ins Trockene.

Basel wurde damit seinem Ruf als Sions Angstgegner einmal mehr gerecht. Von den letzten 58 Super-League-Spielen gewannen die Walliser nur deren 5.

So geht's weiter

Sion gastiert am Sonntag (16 Uhr) bei den Berner Young Boys. Der FC Basel empfängt im SRF-Livespiel gleichzeitig Lugano.