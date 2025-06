Legende: Man kennt sich aus früheren gemeinsamen Aktiv-Zeiten Basel-Präsident David Degen (links) und Ludovic Magnin. Keystone/GEORGIOS KEFALAS

Gemäss übereinstimmenden Medienberichten kommt es in Basel zum Trainerwechsel. Lausannes Ludovic Magnin soll Fabio Celestini beerben. Ein Westschweizer für einen Westschweizer also. Celestini seinerseits dürfte in den nächsten Tagen seinen Arbeitsplatz nach Spanien verlagern – er soll Trainer bei seinem Ex-Klub Getafe in LaLiga werden.

Noch immer steht eine offizielle Bestätigung seitens des FC Basel aus – sowohl was den Abgang von Celestini als auch die Nachfolge von Magnin betrifft. Gemäss Blick dürfte die zurückhaltende Kommunikation beim FCB mit dem Umstand zu tun haben, dass das Engagement von Celestini bei Getafe noch nicht abschliessend geregelt ist.

Magnin führte Lausanne nach Europa

Magnin hätte in Lausanne noch einen weiterlaufenden Vertrag bis Sommer 2026 gehabt. Der ehemalige Nati-Verteidiger schaffte mit den Waadtländern in dieser Saison den Sprung in die Championship Group und die Qualifikation für das internationale Geschäft. Lausanne darf in der Qualifikation zur Conference League antreten.

Celestini tritt beim FCB durch die ganz grosse Türe ab. Er führte die «Bebbi» in dieser Saison zum Double. Nachdem der 49-Jährige den Meistertitel mit seinem Team bereits vorzeitig eingetütet hatte, gewann er vergangenen Sonntag auch noch den Cupfinal gegen Biel.