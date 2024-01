Legende: Nicht mehr gemeinsam unterwegs FCSG-Präsident Matthias Hüppi und der scheidende Sportchef Alain Sutter. Freshfocus/Marc Schumacher

Alain Sutter ist nicht mehr Sportchef des FC St. Gallen. Wie die Ostschweizer an einer kurzfristig einberufenen Medienkonferenz bekanntgaben, trennt man sich per sofort vom 55-Jährigen. Wie FCSG-Präsident Matthias Hüppi ausführte, habe man bei der Neuorganisation des sportlichen Bereichs keinen Konsens gefunden.

Nachfolger von Alain Sutter wird Roger Stilz, der sich in den letzten Jahren vor allem in Deutschland einen Namen gemacht hat. Eine der Hauptaufgaben des 46-jährigen Ostschweizers werde es sein, «die sportlichen Strukturen genau zu durchleuchten», so Hüppi.

Legende: Tritt die Nachfolge von Alain Sutter an Roger Stilz. Keystone/Ennio Leanza

Trennung im Guten

Hüppi betonte, dass man sich im Guten von Sutter trenne. Der Entscheid sei nicht von gestern auf heute gefallen und man habe Sutter, dessen Ernennung zum Sportchef genau 6 Jahre her ist, viel zu verdanken.

Der FCSG-Präsident führte aus, dass der Klub in den letzten Jahren stark gewachsen sei. Um dessen Entwicklung auch in den kommenden Jahren voranzutreiben, sei man überzeugt, eine neue Phase einleiten zu müssen. Folglich entschied sich der Verwaltungsrat einstimmig, sich von Sutter zu trennen.