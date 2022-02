Legende: Der neue starke Mann in Lausanne Alain Casanova. Twitter/Lausanne-Sport

Einen Tag nach der Entlassung von Ilija Borenovic hat Lausanne-Sport seinen neuen Trainer vorgestellt.

Der 60-jährige Franzose Alain Casanova übernimmt das Super-League-Team per sofort.

Casanova hat in der Vergangenheit bereits bei Toulouse und Lens Erfahrungen als Trainer gesammelt.

Alain Casanova war seit Oktober 2019 vereinslos. Bereits am Donnerstag leitete er seine erste Trainingseinheit und wird am Samstag für das Léman-Derby bei Servette bereits an der Seitenlinie stehen.

Der ehemalige Torhüter von Le Havre und Toulouse hat in seiner Karriere als Trainer zwei Klubs betreut, nämlich Toulouse (2008-2015 und 2018-2019) und Lens (2016-2017). Casanova hat sich im Laufe seiner Karriere einen Ruf als Experte für die Entwicklung von Talenten erarbeitet. In Toulouse begleitete er insbesondere die Entstehung von Spielern wie Moussa Sissoko, Etienne Capoue, Wissam Ben Yedder oder André-Pierre Gignac.

Seine Erfahrung mit schwierigen Situationen dürfte ihm bei seiner neuen Aufgabe von grossem Nutzen sein. Lausanne-Sport belegt den 9. Platz in der Super League, mit 1 Punkt Vorsprung auf Schlusslicht Luzern. Das Auftaktspiel in die Rückrunde verloren die Waadtländer am Sonntag zu Hause mit 1:5 gegen St. Gallen.