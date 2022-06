Der FCZ hat am Mittwoch seinen neuen Trainer vorgestellt. Es ist Franco Foda.

Der Deutsche folgt auf seinen Landsmann André Breitenreiter.

Zuletzt war Foda Trainer der österreichischen Nationalmannschaft.

Schweizer Meister FC Zürich wird mit Franco Foda an der Seitenlinie in die neue Saison steigen. Der 56-jährige Deutsche wurde am Mittwoch als neuer Trainer vorgestellt. Der langjährige Bundesliga- und ehemalige Basel-Spieler löst Landsmann André Breitenreiter (48) ab, der zur TSG Hoffenheim wechselt. Foda unterschrieb beim FCZ einen Vertrag bis 2024.

04:53 Video Foda: «Habe die Begeisterung in der Stadt gesehen» Aus Sport-Clip vom 08.06.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 53 Sekunden.

Nächstes Ziel: Griff nach den Sternen

Anlässlich seiner Vorstellung in der Limmatstadt brachte Foda gegenüber SRF zum Ausdruck, dass ihm die Philosophie der Klubführung entspreche: «Ich habe die Ambitonen und das Vertrauen gespürt, weshalb ich mich für den FCZ entschieden habe und bin überzeugt, dass wir nächste Saison gemeinsam erfolgreich sein werden.»

Mit einem «in allen Spielphasen aggressiven Fussballspiel» will Foda mit dem FCZ auftrumpfen und die anstehende europäische Kampagne erfolgreich gestalten: «Klubspiele auf internationaler Ebene sind die schönsten, deswegen bin ich Trainer. Für Champions-League-Quali-Spiele, in denen es um alles geht, lebst du.»

Mit Österreich an die EM, aber nicht an die WM

Als Klubtrainer amtete Foda neben einem kurzen Abstecher nach Kaiserslautern ausschliesslich bei Sturm Graz, das er 2011 zum Meistertitel geführt hatte. Zuletzt war er von Ende 2017 bis Ende März 2022 Trainer der österreichischen Nationalmannschaft. Die ÖFB-Elf führte Foda an die EM 2021, wo man im Achtelfinal scheiterte. Nach verpasster WM-Qualifikation trat Foda von seinem Amt zurück.

Legende: Hält er den FCZ auf der Erfolgswelle? Franco Foda. imago / buzzi

Der perfekte «Match»?

Fodas Werdegang macht deutlich, dass der erfahrene Mann für langfristige Engagements steht. Das behagt auch Klubpräsident Ancillo Canepa: «Wir haben ein anspruchsvolles Profil definiert, wollten einen Trainer, der weiss, wie man Erfolge feiert. Kontinuität ist zentral, wenn es darum geht, sich weiterzuentwickeln.»

Mit Thomas Kristl und Imre Szabics in der Funktion als Co-Trainer kann der neue FCZ-Coach auf 2 bekannte Gesichter zählen: Kristl und Szabics assistierten Foda bereits im Nationalteam Österreichs.

Stimmen seitens Klubführung

Schliessen 03:18 Video Canepa: «Sein grosses Netzwerk wird uns sicherlich helfen» Aus Sport-Clip vom 08.06.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 18 Sekunden. 05:27 Video Jurendic: «Sein Wille steht im Vordergrund» Aus Sport-Clip vom 08.06.2022. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 27 Sekunden.

«Er ist ein Stratege, ein Leader, ein Detailversessener» – auch FCZ-Sportchef Marinko Jurendic schätzt die Qualitäten Fodas und erhofft sich dank dessen Erfahrung im östlichen Nachbarland neue Perspektiven punkto Transfermarkt: «Die österreichische Liga und die Super League weisen einige Parallelen auf. Es ist ein guter Moment, die richtigen Entscheidungen für Transfers zu treffen.»