Legende: Soll GC vor dem Abstieg retten Marco Schällibaum. Keystone/Philipp Schmidli

Am Dienstagabend machten die Grasshoppers die Trennung von Bruno Berner bekannt. Am Mittwochmorgen in aller Früh kündigte der Rekordmeister und -cupsieger dessen Nachfolger an. Es handelt sich um einen alten Bekannten: Marco Schällibaum. Der 62-Jährige trainierte in der Super League schon diverse Klubs und leistete zuletzt bei Yverdon gute Arbeit, wo er vergangenen Herbst entlassen wurde. Bei GC war Schällibaum nur als Spieler aktiv. Er wurde in den 1980er Jahren 3 Mal Meister und 1 Mal Cupsieger.

Seine Mission lautet, mit GC den Klassenerhalt zu schaffen. Die Zürcher belegen aktuell den 11. Tabellenplatz, der den Gang in die Barrage bedeuten würde.

Sichert impulsiver Schällibaum den Klassenerhalt?

Sportchef Stephan Schwarz heisst den neuen Trainer herzlich willkommen: «Wir freuen uns, Marco Schällibaum als neuen Cheftrainer gewinnen zu können. Mit seiner Erfahrung, seiner Persönlichkeit und seiner Präsenz wird er die Mannschaft auf den richtigen Weg führen. Gemeinsam sind wir überzeugt, den Klassenerhalt zu schaffen.»

Der als impulsiver Coach bekannte Schällibaum lässt sich wie folgt zitieren: «Wir stehen zweifellos vor einer grossen Herausforderung, aber ich werde die Mannschaft mit aller Kraft und Entschlossenheit anführen, um unser klares Ziel zu erreichen. Und davon bin ich hundertprozentig überzeugt.» Schällibaum wird am Mittwochmittag offiziell vor den Medien präsentiert. Über die Vertragsmodalitäten wurden keine Angaben gemacht.