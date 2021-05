Der neue Trainer von Super-Ligist Lausanne-Sport heisst Ilija Borenovic. Der 38-jährige Serbe stand seit 2015 mit Unterbrüchen der U21-Mannschaft des Team Vaud vor.

In Lausanne folgt er auf Giorgio Contini, dessen Vertrag nach drei Saisons nicht verlängert wurde. Vor der Verpflichtung von Contini und nach der Entlassung des damaligen Cheftrainers Fabio Celestini war Borenovic am Ende der Saison 2017/18 interimistisch bereits einmal für ein paar Spiele Coach von Lausanne.

Attraktiver Fussball

Er sei der Trainer, der den Verein am besten kenne, zu 100 Prozent dem Projekt verpflichtet sei und der gezeigt habe, dass er Talente entwickeln könne und für attraktiven Fussball stehe, erklärten die Verantwortlichen bei der Präsentation von Borenovic am Samstag. Über die Dauer des Vertrags wurden keine Angaben gemacht.

Die Waadtländer waren vor einem Jahr in die Super League zurückgekehrt und belegten in der am Freitag zu Ende gegangenen Meisterschaft als Aufsteiger den guten 6. Platz.