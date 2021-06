Legende: Der neue Mann an der Seitenlinie im Wankdorf David Wagner. imago images

Über die Vertragsdauer zwischen YB und dem 49-jährigen David Wagner wird am Montag im Rahmen einer Medienkonferenz informiert. Am gleichen Tag nimmt der deutsch-amerikanische Doppelbürger seine Arbeit in Bern auf.

Wagner tritt ein schweres Erbe an. Die Young Boys mauserten sich in den letzten Jahren zur unumstrittenen Nummer 1 im Schweizer Fussball. Viermal holten die Berner den Meistertitel in Serie, die letzten drei unter Gerardo Seoane, der YB in Richtung Bundesliga und Bayer Leverkusen verlassen hat.

«Wir haben mit einigen Kandidaten Gespräche geführt und bei David Wagner sofort gemerkt, dass es passt – sowohl in Bezug auf das Fussballerische als auch auf das Menschliche», sagte YB-Sportchef Christoph Spycher und fügte an: «Er ist eine sehr spannende Persönlichkeit und passt mit seiner ambitionierten und dennoch bodenständigen Art ideal in unser Profil.»

Wagner, der zuletzt von Sommer 2019 bis Herbst 2020 Coach von Schalke 04 war, hatte seine Trainerkarriere 2007 im Nachwuchs der TSG Hoffenheim lanciert. Zwischen 2011 und 2015 führte er die 2. BVB-Mannschaft, ehe im November 2015 der Wechsel zu Huddersfield erfolgte. Bei den Nord-Engländern schrieb Wagner in der Saison 2016/17 mit dem Aufstieg in die Premier League und dem darauf folgenden Klassenerhalt Klubgeschichte.

«Mittlerweile ist allgemein bekannt, dass bei den Young Boys sehr gute Arbeit geleistet und eine klare Philosophie verfolgt wird», wird Wagner in der Medienmitteilung von YB zitiert. «Ich freue mich sehr, für YB zu arbeiten.»

Mit Wagner wird auch Assistenztrainer Christoph Bühler zu YB wechseln. Der 44-jährige Deutsche war bereits in Dortmund, in Huddersfield und auf Schalke Wagners Co-Trainer.