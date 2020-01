Rund 2 Wochen nach der Entlassung von Thomas Häberli steht dessen Nachfolger fest: Fabio Celestini soll den FCL in der Rückrunde wieder stabilisieren und mit den Innerschweizern den Anschluss an die europäischen Ränge wieder herstellen. Er unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2021.

Nach Saisonhälfte steht Luzern nur auf dem enttäuschenden 8. Platz. Während der Rückstand auf Rang 3 satte 17 Punkte beträgt, liegen die Luzerner gerade einmal 4 Zähler vor Xamax, das nach 18 Spieltagen den Barrage-Platz belegt.

Neuer Anlauf für Celestini

Für Celestini ist Luzern nicht die erste Trainerstation in der aktuellen Super-League-Spielzeit. Bis Ende Oktober coachte der 44-Jährige den FC Lugano, ehe er ein Jahr nach Amtsantritt aufgrund ungenügender Ergebnisse gehen musste.

Sein Super-League-Debüt an der FCL-Seitenlinie wird Celestini am 25. Januar geben. Dann gastiert Luzern im Letzigrund beim FC Zürich. Bereits am Freitag wird er das erste Training der Mannschaft nach der Winterpause leiten. Als Assistenztrainer wird ihm Genesio Colatrella, technischer Leiter Nachwuchs bei den Luzernern, zur Seite stehen.

