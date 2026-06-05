Jonas Omlin kehrt in die Super League zurück. Der Obwaldner steht künftig wieder im Tor des FC Basel.

Legende: Zurück beim FC Basel Jonas Omlin IMAGO / Team 2

Der FC Basel ist auf der Suche nach einem Nachfolger für den zurückgetretenen Marwin Hitz fündig geworden. Jonas Omlin kehrt zu «Rot-Blau» zurück und unterschrieb am Rheinknie einen Vertrag bis 2029.

Für den 32-Jährigen ist es das zweite Gastspiel in Basel. Zwischen 2018 und 2020 hütete Omlin bereits das Tor des FCB und empfahl sich mit konstanten Leistungen für höhere Aufgaben. Via Montpellier landete er im Winter 2023 bei Borussia Mönchengladbach.

Spielpraxis fehlt

Aufgrund von Verletzungen geriet er in Nordrhein-Westfalen jedoch aufs Abstellgleis. In der abgelaufenen Saison bestritt Omlin kein einziges Pflichtspiel, auch nicht für Leverkusen, wohin er diesen Winter ausgeliehen worden war.

Bei Basel wird Omlin als neue Nummer 1 eingeplant, obwohl er bei der Suche nur zweite Wahl gewesen war. Der FCB hatte sich um Yann Sommer bemüht, der langjährige Natigoalie erteilte seinem Jugendklub allerdings eine Absage.