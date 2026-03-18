Der FCB ist auf der Suche nach einer neuen Nummer 1 im Tor. Sportchef Daniel Stucki gewährt Einblicke.

Auf eigenen Wunsch hin hat Marwin Hitz seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim FC Basel nicht verlängert. Der aktuellen Nummer 1 am Rheinknie war es wichtig, diese Entscheidung frühzeitig zu kommunizieren – also bereits vor dem Start der Rückrunde in der Super League.

Seit Mitte Januar und einem Gespräch mit Hitz im Trainingslager in Marbella ist FCB-Sportchef Daniel Stucki deshalb auf der Suche nach Ersatz. Ein Goalie von einem ähnlichen Format wie der scheidende Hitz ist für die Basler unumgänglich, wenn sie ab nächster Saison wieder – ihren Erwartungen entsprechend – um den Meistertitel spielen wollen.

Omlin einer von 6

Einer, der diese Kriterien erfüllen würde, ist Jonas Omlin. In den Medien wird er seit einigen Tagen als möglicher Nachfolger kolportiert. Stucki bestätigt gegenüber SRF: «Jonas Omlin ist einer der Kandidaten. Es gibt aber auch noch fünf andere Goalies, an denen wir grosses Interesse haben.» Aktuell würden bei allen Möglichkeiten die Vertragsparameter abgeklärt.

Legende: Bald wieder Realität? Jonas Omlin jubelt im FCB-Dress. Keystone/Georgios Kefalas

Omlin ist zurzeit von Gladbach an Leverkusen ausgeliehen, kommt aber auch dort nicht über die Ersatzrolle hinaus. Sein Vertrag bei der Borussia läuft noch bis 2027. In Basel, wo Omlin bereits zwischen 2018 und 2020 aufgelaufen ist, hätte der 32-Jährige logischerweise einen Stammplatz. Der Frage, ob sich Basel den 4-fachen Schweizer Internationalen leisten könnte, weicht Stucki aus.

Sommer: Perfekt, aber unrealistisch

Ein weiterer grosser Name, der nach Hitz' Bekanntgabe wenig überraschend sofort auftauchte, ist Yann Sommer. Auch für den 37-Jährigen wäre es eine Rückkehr: Sommer spielte nach seiner FCB-Juniorenzeit gar 8 Jahre für die 1. Mannschaft. «Er wäre der perfekte Mann für uns im Tor», ist sich Stucki sicher, aber: «Es ist ziemlich unrealistisch.»

Sommer ist derzeit Stammgoalie beim grossen Inter Mailand und schickt sich an, mit dem Traditionsklub wie 2024 Meister zu werden. «Er ist noch voll im Saft und hat sicher andere Optionen, die ultraspannend sind für ihn», so Stucki.

Ob es nun ein grosser, ein mittelgrosser oder gar kein Rückkehrer sein wird: Kommunizieren wolle der FCB die Personalie «in nützlicher Frist».

Super League